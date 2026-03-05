L’Institut national de la météorologie (INM) a placé l’ensemble des gouvernorats du pays en vigilance jaune en raison de perturbations météorologiques attendues, selon la carte de vigilance actualisée jeudi matin.

Ce niveau d’alerte appelle à la prudence, notamment pour les activités sensibles aux conditions météorologiques. L’INM prévoit la formation de cellules orageuses locales accompagnées de pluies, avec des chutes de grêle possibles par endroits.

Des risques localisés liés aux orages

Dans son bulletin, l’INM signale que ces perturbations peuvent provoquer des phénomènes météorologiques soudains. Les orages devraient rester localisés, mais ils pourraient s’accompagner de précipitations parfois intenses sur certaines zones.

La vigilance jaune correspond à un niveau d’alerte qui exige une attention particulière de la part du public, en particulier pour les déplacements ou les activités exposées aux conditions météorologiques.

Un outil d’alerte pour les autorités

La carte de vigilance météorologique vise à informer la population sur les dangers potentiels liés à une situation météorologique donnée. Elle sert également d’outil d’anticipation pour les services publics.

Les services de la protection civile et les autorités sanitaires utilisent ces informations pour adapter leur niveau de préparation. Cette vigilance permet notamment de mobiliser, si nécessaire, les équipes d’intervention et les structures de santé.

Une carte actualisée deux fois par jour

L’INM met à jour sa carte de vigilance au moins deux fois par jour, à 7h et à 17h. Cette actualisation régulière permet de signaler rapidement si un danger météorologique menace un ou plusieurs gouvernorats dans les 24 heures à venir.

L’organisme invite ainsi les citoyens à suivre l’évolution de la situation météorologique et à faire preuve de prudence lorsque des phénomènes orageux sont annoncés.