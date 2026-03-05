Le leader mondial des pompes et systèmes de pompage, Wilo, franchit une étape historique dans sa transformation numérique. En signant un partenariat de long terme avec la pépite technologique InstaDeep, le groupe allemand ambitionne de créer une plateforme d’IA évolutive capable de redéfinir la gestion des infrastructures hydriques mondiales.

Une synergie technologique au service de la durabilité

Réunis au Wilopark, les dirigeants des deux entités ont scellé une collaboration qui dépasse la simple coopération technique. L’objectif est clair : intégrer systématiquement l’intelligence artificielle dans les applications de gestion de l’eau. Pour Oliver Hermes, Président et CEO du groupe Wilo, l’IA agit comme un “catalyseur” pour les activités durables du groupe, fusionnant expertise industrielle et algorithmes de pointe pour améliorer la qualité de vie à l’échelle globale.

Vers une plateforme d’IA évolutive

Ce partenariat multidimensionnel vise à bâtir, à terme, une infrastructure numérique capable de traiter des données complexes en temps réel. Karim Beguir, CEO et cofondateur d’InstaDeep, souligne que cette union pave la voie vers des infrastructures hydrauliques “intelligentes, sûres et durables”.

Des projets pilotes déjà opérationnels

Loin des simples déclarations d’intention, les équipes de Wilo et d’InstaDeep ont déjà lancé un projet pilote prometteur. Ce dernier se concentre sur l’optimisation de la gestion de l’eau au sein des infrastructures critiques, un enjeu de sécurité nationale et environnementale. Cette annonce intervient quelques semaines seulement après la création de la Wilo Global WATER AI Academy, confirmant la volonté de Wilo de devenir le pivot mondial de l’innovation “Water + AI”.