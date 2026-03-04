Après plusieurs semaines d’ascension, la Bourse de Tunis marque un temps d’arrêt. Le repli reste modéré, dans un marché peu animé où les flux se concentrent sur quelques valeurs bancaires et de consommation.

Principaux indicateurs de la séance

Indicateur Niveau / Valeur Variation / Commentaire TUNINDEX 14 933,02 pts -0,24 % (jour) • +11,03 % YTD TUNINDEX20 6 614,98 pts -0,30 % (jour) • +10,71 % YTD Plus haut annuel (indice) 15 174,64 pts 27/02/2026 Plus bas annuel (indice) 13 119,98 pts 08/01/2026 Capitaux traités – séance (TOTAL MARCHÉ) 5,9 MD TND Activité modérée Capitaux traités – titres de capital 5,43 MD TND Marché actions dominant Capitaux cumulés annuels 785,5 MD TND vs 412,7 MD TND en 2025 (+90,3 %) Nombre de transactions – séance 1 938 Activité concentrée Capitalisation boursière 38 862 MD TND -0,42 % jour • +12,10 % annuel Top 3 secteurs les plus actifs Banques / Agroalimentaire / Produits ménagers Flux concentrés sur grandes capitalisations Top 3 hausses SANIMED / SIPHAT / TAWASOL GP HOLDING +4,29 % / +4,26 % / +3,85 % Top 3 baisses NEW BODY LINE / SOMOCER / ICF -3,82 % / -3,51 % / -2,33 %

Données issues de la physionomie officielle de la séance du 04 mars 2026.

Infographie de la séance

Orientation générale du marché

TUNINDEX : -0,24 %

TUNINDEX20 : -0,30 %

Liquidité : 5,9 MD TND Flux dominants : banques Arbitrages sur consommation et agroalimentaire Marché équilibré : 23 hausses / 31 baisses



La séance se caractérise par une légère pression vendeuse, sans mouvement de panique, dans un environnement de liquidité relativement modeste.

La chronique de la séance

Une respiration après la progression de février

La Bourse de Tunis a évolué en territoire négatif lors de la séance du 4 mars, le TUNINDEX cédant 0,24 % à 14 933 points, tandis que le TUNINDEX20 reculait de 0,30 %.

Le mouvement reste toutefois limité et s’inscrit davantage dans une phase de consolidation technique après les récents sommets atteints fin février.

La séance a vu 31 valeurs reculer contre 23 en hausse, traduisant une légère domination des prises de bénéfices, sans remise en cause de la tendance annuelle qui demeure solidement positive.

Une liquidité contenue

Les échanges sont restés relativement modestes, avec 5,9 MD TND de capitaux traités sur l’ensemble du marché, dont 5,43 MD TND sur les titres de capital.

Cette liquidité confirme un comportement classique de consolidation :

absence de flux massifs vendeurs,

activité concentrée sur quelques valeurs,

investisseurs attentistes après la récente progression de l’indice.

Dans ce contexte, Amen Bank s’est distinguée comme la valeur la plus active avec plus de 1,4 MD TND échangés, devant Délice Holding et Poulina Group Holding.

Rotation sectorielle contrastée

La séance révèle des dynamiques sectorielles divergentes.

Côté positif :

les services aux consommateurs et la distribution ont progressé d’environ +0,94 % ,

et la ont progressé d’environ , les assurances ont également enregistré une progression modérée.

Côté pression vendeuse :

les biens de consommation (-1,30 %),

(-1,30 %), l’ agroalimentaire et boissons (-1,33 %),

(-1,33 %), ainsi que les produits ménagers et de soin personnel (-1,21 %).

Ces replis touchent des secteurs qui avaient récemment porté la hausse du marché, ce qui confirme une logique de rotation et d’arbitrages sectoriels.

Psychologie de marché : prudence sans rupture

Le comportement des investisseurs traduit une discipline de marché plutôt saine.

Les opérateurs semblent :

sécuriser partiellement les gains accumulés,

réduire l’exposition sur certaines valeurs de consommation,

tout en maintenant des positions sur les grandes capitalisations financières.

Les progressions marquées de Sanimed (+4,29 %) et SIPHAT (+4,26 %) montrent par ailleurs que la recherche d’opportunités demeure active, notamment sur les valeurs plus petites.

Conclusion – Le regard de l’analyste

La séance du 4 mars illustre une respiration technique du marché tunisien après un début d’année particulièrement dynamique. La baisse reste contenue et ne s’accompagne d’aucune détérioration de la liquidité ou de la structure sectorielle.

Avec un TUNINDEX toujours en hausse de plus de 11 % depuis le début de l’année, la tendance de fond demeure constructive.

Biais actuel : haussier prudent.

Le marché ne corrige pas : il consolide pour mieux choisir ses prochains moteurs.