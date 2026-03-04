Le Musée d’Art Contemporain Tunisien (MACAM) organise du 06 au 14 mars 2026 une série de rencontres ramadanesques qui démarrent le 6 mars 2026 par le vernissage à 21 heures de l’exposition d’art contemporain de Faten Chouba Skhiri, Mohammed Sami Bchir et Souad Mani placée sous le signe « Regards croisées » à la galerie MACAM.

L’exposition présente les œuvres d’artistes plasticiens de renom qui ont contribué de manière significative à façonner l’art tunisien contemporain. Chaque artiste, dans son propre style, offre une expérience créative unique indique le MACAM.

Le vernissage de Regards croisées sera une occasion pour présenter le parcours artistique de Faten Chouba Skhiri pour cette exposition qui se poursuit jusqu’au 12 mars 2026.

La soirée du 13 mars sera, quant-à-elle, consacrée à la présentation du parcours de artistique de Mohammed Sami Bchir.

Le 14 mars, date de la clôture de la deuxième édition du Salon national des arts plastiques 2026 au cœur du Musée national d’art moderne et contemporain comporte une cérémonie avec un spectacle de la troupe de l’artiste Zied Belkhadi à 21h00 qui sera ponctué par la remise des certificats de participation aux artistes.

Le 14 mars sera également consacré au vernissage de l’exposition de l’artiste plasticienne Moufida Ghorbani “Univers Suspendus – ARBORESCENCE” à la galerie MACAM et de la projection de vidéo maping de l’artiste dans le jardin du musée. Cette exposition se poursuivra jusqu’au 4 avril .