Alors que le ciel tunisien reste marqué par une alternance de brumes matinales et de nuages passagers, une dynamique sud-est s’installe. Entre hausse des températures et vents de sable attendus dans le Sud-Ouest, voici les prévisions détaillées de l’INM pour ce 4 mars.

Un début de journée sous le signe de la brume

L’Institut National de la Météorologie (INM) rapporte une matinée caractérisée par la formation de brumes locales, cédant rapidement la place à un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire. Ce voile nuageux restera la constante de la journée, sans toutefois annoncer de précipitations majeures.

Hausse des températures : jusqu’à 28°C à l’intérieur des terres

Le thermomètre affiche une tendance à la hausse. Si les régions côtières et les hauteurs de l’Ouest conservent une relative fraîcheur avec des maximales oscillant entre 18 et 22°C, le reste du pays connaîtra des conditions printanières plus marquées. Les températures y grimperont pour atteindre une fourchette comprise entre 23 et 28°C.

Alerte vent de sable et conditions maritimes

La vigilance reste de mise pour le secteur maritime et les zones méridionales. Le vent de secteur Sud-Est, déjà relativement fort près des côtes, devrait s’intensifier durant la nuit, particulièrement sur le Sud-Ouest du pays. Ces rafales seront accompagnées de phénomènes locaux de sable, pouvant réduire la visibilité. La mer, quant à elle, sera très agitée à moutonneuse, notamment dans le Golfe de Gabès.