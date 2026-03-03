L’international français Kylian Mbappe souffre d’une entorse au genou gauche. Le Real Madrid a annoncé lundi que le diagnostic a été confirmé à la suite d’examens réalisés par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du club.

Dans un communiqué, le club madrilène précise que le joueur suit « un traitement conservateur adapté à sa situation ». Aucun délai de retour n’a été communiqué.

Une absence déjà constatée en Ligue des Champions

L’attaquant n’avait pas participé au match retour des play-offs de la UEFA Champions League face au Benfica, disputé mercredi dernier. Le Real Madrid s’était imposé 3-1 et avait validé sa qualification pour les huitièmes de finale.

Selon des sources proches du club, le staff technique entend gérer avec prudence le retour du joueur afin de lui permettre de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques. Le Real Madrid espère néanmoins pouvoir compter sur lui pour les prochaines échéances européennes prévues en mars.

Arbeloa élargit son groupe

En son absence, l’entraîneur Alvaro Arbeloa a convoqué un groupe élargi. Plusieurs jeunes issus du centre de formation ont été intégrés afin de renforcer l’entrejeu et d’ajuster le dispositif tactique.

Auteur de 38 buts toutes compétitions confondues cette saison, Mbappé reste soumis à l’évolution de son état de santé pour envisager un retour à la compétition, conclut le communiqué du club.