Fiscalité, souveraineté céréalière, intelligence artificielle : le numéro 248 de WMC LeMag analyse trois réformes structurantes pour la Tunisie à l’horizon 2035. À travers données chiffrées, entretiens et note stratégique de l’ITES, une même exigence se dégage : séquencer les transformations pour éviter les fractures économiques et sociales. Digitaliser avant de taxer, sécuriser avant de promettre, encadrer avant d’automatiser.