Couverture WMC LeMag N°248 du 26 février 2026 : illustration mêlant agriculture et intelligence artificielle, avec champs céréaliers, écrans numériques et cerveau digital lumineux, titrée « Fiscalité, agriculture, IA : trois chantiers, un même risque ».Fiscalité, souveraineté céréalière, intelligence artificielle : le numéro 248 de WMC LeMag analyse trois réformes structurantes pour la Tunisie à l’horizon 2035. À travers données chiffrées, entretiens et note stratégique de l’ITES, une même exigence se dégage : séquencer les transformations pour éviter les fractures économiques et sociales. Digitaliser avant de taxer, sécuriser avant de promettre, encadrer avant d’automatiser.

Le numéro s’appuie principalement sur :

  • la note stratégique de l’ITES (novembre 2025),
  • un entretien sectoriel avec Fethi Ben Khlifa (UTAP),
  • une intervention de Nizar Yaïche aux HR Awards,
  • une analyse de la fiscalité verte comme pivot de transformation.

[Télécharger] [Retour au Kiosque]

Télécharger (PDF, Inconnu)

[Télécharger] [Retour au Kiosque]