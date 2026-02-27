Fiscalité, souveraineté céréalière, intelligence artificielle : le numéro 248 de WMC LeMag analyse trois réformes structurantes pour la Tunisie à l’horizon 2035. À travers données chiffrées, entretiens et note stratégique de l’ITES, une même exigence se dégage : séquencer les transformations pour éviter les fractures économiques et sociales. Digitaliser avant de taxer, sécuriser avant de promettre, encadrer avant d’automatiser.
Le numéro s’appuie principalement sur :
la note stratégique de l’ITES (novembre 2025),
un entretien sectoriel avec Fethi Ben Khlifa (UTAP),
une intervention de Nizar Yaïche aux HR Awards,
une analyse de la fiscalité verte comme pivot de transformation.