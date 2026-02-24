La 13e édition du défilé “Kharja tunisienne” sera organisée le 16 mars 2026, à l’occasion de la Journée nationale du costume traditionnel tunisien, a annoncé l’association “Tourathna” (Notre Patrimoine) sur ses réseaux sociaux.

Ce défilé nocturne, prévu pendant le mois de Ramadan, partira de la Mosquée Zitouna pour rejoindre le Théâtre Municipal, afin de mettre à l’honneur la richesse de l’habit traditionnel et l’identité tunisienne.

La procession, qui débutera après la prière du Tarawih, traversera les souks de la médina de Tunis avant d’emprunter Bab Bhar pour remonter l’avenue Habib Bourguiba. Les participants, vêtus de tenues emblématiques comme le bornous ou la jebba pour les hommes, et le sefsari ou la melia pour les femmes, feront une halte devant le Théâtre Municipal pour une présentation des habits traditionnels.

Le cortège reviendra ensuite vers l’arc de Bab Bhar où la soirée s’achèvera par une performance soufie et une Hadhra, visant à célébrer l’identité tunisienne.

Forte du succès de l’édition précédente, “Tourathna” espère mobiliser un large public autour de cette marche festive et citoyenne, conçue comme un acte de transmission et de fierté patrimoniale et comme un mariage entre le patrimoine matériel et immatériel le temps d’une nuit de Ramadan.