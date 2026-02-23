Un certain nombre de marchés relatifs à la réalisation de projets de développement dans diverses délégations du gouvernorat de Gafsa ont été conclus, pour un montant global avoisinant les deux millions de dinars.

Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du programme de renforcement des infrastructures et de consolidation des équipements publics, de jeunesse et de la santé dans la région.

Les projets portent sur l’aménagement du stade Om Larayes (540 858 mille dinars), du parc urbain à El Ksar (478 330 mille dinars) et la construction d’un centre de santé de base (type 3) dans la Cité Echabeb à Gafsa-sud (534 812 mille dinars), Selon la page officielle du gouvernorat de Gafsa sur le réseau Facebook.

Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de la prison civile de Gafsa seront mis en œuvre moyennant une enveloppe de 468 750 mille dinars, d’après la même source.