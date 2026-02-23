Le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos, sera indisponible pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure musculaire à la jambe droite, a annoncé dimanche le club madrilène. Cette absence intervient à un moment crucial de la saison pour la formation espagnole.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club précise que le joueur « souffre d’une lésion musculaire au niveau du soléaire droit ». Aucun calendrier précis de retour n’a été communiqué à ce stade.

Blessure survenue face à Osasuna

L’international espagnol s’est blessé samedi lors de la défaite 2-1 concédée contre CA Osasuna. Il a ressenti une gêne musculaire dans les dernières minutes de la rencontre, contraignant le staff à surveiller immédiatement son état.

Cette blessure prive le Real Madrid d’un élément du milieu de terrain alors que le calendrier s’annonce chargé dans les semaines à venir.

Absence à un moment clé

Selon le club, Dani Ceballos devrait notamment manquer la prochaine journée de Liga face au Getafe CF, ainsi que le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Benfica.

Cette indisponibilité constitue un nouveau coup dur pour l’équipe madrilène dans une phase décisive de la saison, où les enjeux nationaux et européens se cumulent.

Suivi médical quotidien

Le staff médical du Real Madrid n’a pas communiqué la durée exacte de l’absence du joueur. Le club indique que l’évolution de la blessure fera l’objet d’un suivi quotidien, laissant entendre que le retour à la compétition dépendra de la récupération du milieu espagnol.

En attendant, l’équipe devra composer sans Ceballos pour plusieurs rencontres importantes, avec l’objectif de maintenir ses ambitions en Liga et sur la scène européenne.