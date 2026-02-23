La 23e journée du championnat portugais a confirmé la domination du FC Porto, toujours solidement installé en tête du classement après sa courte victoire face à Rio Ave (1-0). Derrière, le Sporting Portugal et Benfica continuent de mettre la pression, tandis que la lutte pour les places européennes et le maintien reste intense.

Porto assure l’essentiel, Benfica et Sporting au rendez-vous

Le leader n’a pas tremblé dimanche. Porto a pris les trois points face à Rio Ave grâce à un succès minimal mais précieux, portant son total à 62 points. Avec une seule défaite en 23 matches et la meilleure défense du championnat (7 buts encaissés), les Dragons confirment leur statut de favoris au titre.

Le Sporting Portugal, deuxième avec 58 points, reste dans le sillage après une démonstration sur la pelouse de Moreirense (3-0). Les Lisboètes affichent la meilleure attaque du championnat (59 buts) et maintiennent la pression sur le leader.

Benfica complète le podium (55 points) après une victoire nette face à AVS (3-0). Les Aigles demeurent invaincus cette saison et restent pleinement engagés dans la course au titre.

Braga et Gil Vicente consolident leurs positions

Dans la bataille pour les places européennes, Sporting Braga a remporté un match spectaculaire contre Vitoria Guimarães (3-2) et occupe la quatrième place avec 42 points.

Gil Vicente, malgré sa défaite à Estoril (3-1), conserve la cinquième position. Estoril profite justement de ce succès pour grimper à la sixième place, devant Moreirense et Famalicão.

Bas de tableau : situation critique pour AVS

Dans la zone rouge, AVS reste lanterne rouge avec seulement 8 points en 23 journées et une défense très perméable (57 buts encaissés). Tondela, Santa Clara et Rio Ave occupent également les positions relégables, tandis que Casa Pia et Estrela Amadora restent sous pression.

Résultats marquants de la 23e journée

Arouca — Nacional Madeira : 3-0

Moreirense — Sporting Portugal : 0-3

Benfica — AVS : 3-0

Sporting Braga — Vitoria Guimarães : 3-2

Estoril — Gil Vicente : 3-1

Porto — Rio Ave : 1-0

Un dernier match doit encore se disputer lundi soir entre Famalicão et Casa Pia, susceptible d’influencer la hiérarchie du milieu et du bas de tableau.