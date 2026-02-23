Le FC Barcelone a repris la première place du championnat d’Espagne grâce à son succès net face à Levante (3-0), dimanche au Camp Nou, lors de la 25e journée. Les Catalans profitent de la défaite du Real Madrid la veille sur la pelouse d’CA Osasuna (2-1) pour reprendre les commandes de la Liga.

Un succès convaincant après deux revers

Malgré deux interventions importantes du gardien Joan Garcia en début de match (1re, 15e), le champion en titre a globalement maîtrisé la rencontre face au promu. Cette victoire permet au Barça de se rassurer après deux défaites consécutives contre l’Atlético Madrid (4-0) et Girona FC (2-1).

Bernal et De Jong lancent les Catalans

Le jeune milieu Marc Bernal a ouvert le score très tôt (4e) en reprenant un centre d’Eric Garcia. Il inscrit ainsi son deuxième but chez les professionnels. Le capitaine Frenkie de Jong a ensuite doublé la mise à la 32e minute, bien servi par Joao Cancelo, donnant un avantage confortable à son équipe avant la pause.

Fermin Lopez scelle la victoire

Entré en seconde période, Fermin Lopez a définitivement assuré le succès catalan en fin de match. Sa frappe puissante du gauche à la 81e minute a porté le score à 3-0, confirmant la domination barcelonaise.

Le Barça leader, la course reste serrée

Au classement, le FC Barcelone compte désormais 61 points après 25 journées, soit une unité d’avance sur le Real Madrid (60 points). Derrière, Villarreal CF (51 pts) et l’Atlético Madrid (48 pts) complètent le haut du tableau.

La 25e journée a également été marquée par la victoire de Villarreal contre Valencia CF (2-1), celle du RC Celta de Vigo face à RCD Mallorca (2-0), et le succès du Sevilla FC sur la pelouse de Getafe CF (1-0). La journée se clôt lundi avec Deportivo Alavés — Girona FC.