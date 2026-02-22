Le transport d’électricité n’est plus une simple affaire de câbles de cuivre et de pylônes d’acier. Dans un monde obsédé par la décarbonation, c’est devenu une guerre d’algorithmes et de gestion de flux intermittents. En lançant la deuxième édition de son challenge pour startups, le géant italien Terna SpA ne fait pas de la philanthropie ; il sécurise son futur laboratoire d’innovation à ciel ouvert.

Le pari du pragmatisme technologique

La Tunisie dispose d’un actif que l’Europe peine parfois à mobiliser : une ingénierie agile et compétitive. En ciblant des solutions disposant déjà d’un MVP (Minimum Viable Product), Terna évite l’écueil du “théâtre de l’innovation” pour se concentrer sur l’applicabilité immédiate.

Le secteur de l’énergie en Tunisie, qui vise 35 % d’énergies renouvelables dans son mix d’ici 2030, est un terrain d’expérimentation idéal. Les startups locales ne se contentent plus de coder ; elles doivent désormais stabiliser un réseau qui s’apprête à injecter des gigawatts de solaire et d’éolien dans les années à venir.

Au-delà d’ELMED : Le Soft Power de la donnée

Le projet ELMED, ce cordon ombilical de 600 MW reliant le Cap Bon à la Sicile, est le socle physique de cette relation. Mais l’infrastructure physique est “aveugle” sans l’intelligence logicielle.

Le défi de Terna est crucial : comment gérer la volatilité d’une énergie produite au Sud pour un marché gourmand au Nord ? Les solutions Cleantech tunisiennes, si elles parviennent à maturité, pourraient devenir les briques logicielles d’un marché méditerranéen de l’énergie totalement intégré. L’enjeu dépasse la simple maintenance ; il s’agit de piloter la transition énergétique par la donnée.

Conclusion prospective : De l’électron au neurone

Si cette initiative réussit, elle prouvera que la Tunisie peut passer de simple “exportateur d’électrons” à “exportateur de solutions complexes”. Le risque ? Que ces pépites soient absorbées prématurément par l’écosystème européen, privant le tissu industriel local de ses forces vives. Mais pour l’heure, l’urgence est à l’allumage : la transition énergétique sera technologique, ou ne sera pas.