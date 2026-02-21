La journée mondiale de l’épilepsie se tient aujourd’hui lundi 9 février 2026. “Cette journée, qui a lieu chaque année le deuxième lundi du mois de février constitue une occasion idoine pour sensibiliser un plus grand nombre de personnes à cette maladie neurologique et aux moyens de traitement efficaces”, a indiqué le directeur exécutif de l’association tunisienne de lutte contre les malades épileptiques Hamza Ben Hassen, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Dans ce contexte, il a précisé que la majorité des Tunisiens n’ont pas encore accepté cette maladie et qu’un grand nombre parmi les patients recourent à la médecine alternative et aux guérisseurs.

Et d’ajouter: “La thérapie alternative est encore utilisée pour le traitement de l’épilepsie qui ne peut pas guérir ce genre de maladie, nécessitant un protocole de soins chimiques”.

Il a également souligné que la sensibilisation à la maladie est encore insuffisante et n’a pas atteint pas la moyenne, mise à part la stigmatisation des patients dans leur environnement personnel et professionnel qui génère discrimination et isolement.

A cette occasion, Ben Hassen a appelé le ministère de la santé à redoubler les efforts de sensibilisation à cette maladie à travers l’organisation des campagnes d’information dans tous les établissements hospitaliers.

Il a également relevé que les patients souffrent de graves conséquences psychologiques après chaque crise d’épilepsie, nécessitant une intervention et un accompagnement psychologique, notamment chez les enfants, soulignant l’importance d’assurer un soutien familial et professionnel aux patients.

Ben Hassen a annoncé que l’association se penche sur l’élaboration d’un registre national des patients épileptiques en Tunisie et compte sur le soutien des entreprises pour créer des centres régionaux au sein des établissements hospitalier afin de sensibiliser à l’importance de la prise en charge de cette maladie.

A noter que le taux de traitement de l’épilepsie en Tunisie a dépassé 60 pc, a affirmé la professeure en neurologie à l’hôpital Razi et présidente de l’Union arabe des associations de neurologie, Dr. Amira Gargouri Berrachid, dans une déclaration récente aux médias .

Par ailleurs, l’organisation mondiale de la santé définit l’épilepsie comme une maladie chronique qui affecte le cerveau et touche environ 50 millions de personnes dans le monde.

Les statistiques de l’organisation indiquent qu’environ 80 pc des personnes atteintes d’épilepsie vivent dans les pays à faible revenu et qu’environ 70 pc des personnes épileptiques peuvent mener une vie sans crises si leur état est diagnostiqué et traité correctement.

Il convient de rappeler que les crises d’épilepsie résultent d’une surcharge électrique émise par un groupe de cellules cérébrales provenant de différentes parties du cerveau.

Ces crises peuvent varier en fréquence, allant de moins d’une fois par an à plusieurs fois par jour, et se manifestent par de brèves convulsions involontaires qui peuvent impliquer une partie du corps (partielles) ou l’ensemble du corps (générales) accompagnées parfois de pertes de conscience et d’une perte de contrôle des fonctions intestinales ou urinaires.