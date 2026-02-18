La Direction Générale de la Recherche Scientifique relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé l’ouverture d’un appel à candidatures pour le financement des projets dans le cadre du « Programme d’Encouragement à l’Excellence Scientifique » (P2ES) au titre de l’année 2026.

Selon la circulaire n°04/2026 relative au P2ES, l’appel à propositions est ouvert à tout enseignant chercheur statutaire ayant le grade de professeur de l’enseignement supérieur ou grade équivalent avec une ancienneté d’au moins 5 ans à la date de clôture de l’appel à candidatures.

Date limite de l’inscription en ligne (jusqu’à minuit) (lien : https://forms.gle/vdeBrx5wmASMD2qy9) et de dépôt des dossiers, sous format papier, (horaires administratifs) est fixée au 16 Mars 2026.

Ce programme, qui constitue un fonds national compétitif visant à soutenir l’excellence scientifique et à valoriser les compétences des chercheurs tunisiens, est ouvert à toutes les disciplines scientifiques liées aux différents grands domaines de recherche (sciences exactes, sciences humaines, sociales et économiques, technologies de l’information et de communication, sciences agricoles et vétérinaires, sciences médicales et sciences de la santé ainsi que les sciences et techniques de l’ingénieur.

Chaque déposant de projet devrait choisir un seul domaine de recherche, selon la même source.

La durée du projet est de deux (2) ans. Le budget total maximal octroyé pour chaque projet est de 200.000 DT pour les deux ans. Il servira à couvrir les frais de réalisation du projet (100 000 DT pour les deux ans) et des contrats de recherche pour les post-docs (100 000 DT max pour les deux ans) ;

La première tranche budgétaire (2026) est débloquée à la signature de la convention de financement du projet.

Le déblocage de la deuxième tranche (2027) est strictement conditionné par la remise des rapports d’avancement demandés par le ministère de tutelle et par le nombre des contrats post-docs accordé.