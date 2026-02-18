La médiathèque de l’Institut Français de Tunisie (IFT) accueillera, samedi 21 février de 11h à 13h, un atelier consacré à la bibliothérapie, dans le cadre du cycle « Library of Emotions » (LOE), un projet culturel porté par l’Institut et cofinancé par l’Union européenne en Tunisie.

Pensé comme un espace d’exploration et de réflexion, cet atelier propose aux participants de découvrir la bibliothérapie, “une approche innovante qui envisage la littérature comme un outil de connaissance de soi, et de transformation personnelle”, a annoncé l’IFT.

Conçue par Love for Livres, partenaire du projet LOE à Paris, la rencontre sera animée par Céline Mas, cofondatrice de Love for Livres, autrice et spécialiste en bibliothérapie.

Destiné au public jeune adulte et adulte, l’atelier est gratuit, dans la limite des places disponibles. L’inscription est obligatoire, soit directement à la médiathèque, soit par courriel à : mediathequetunis@institutfrancais-tunisie.com.