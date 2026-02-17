Le groupe de la modernité scientifique, philosophique, politique et éducative de l’Académie Beit al-Hikma organisé le 14 février 2026 à son siège une rencontre intellectuelle, au cours de laquelle le professeur Hamadi Ben Jaballah a donné une conférence abordant plusieurs sujets, notamment les questions suivantes : Qu’est-ce que la modernité ? La rationalité peut-elle être définie de manière définitive ? Quel est le rapport entre rationalité et liberté ? Quelles sont les conditions nécessaires pour libérer la pensée scientifique et philosophique de l’eurocentrisme ?

En réponse à la première question, le conférencier a affirmé que la modernité et conditionnée par la dualité de la rationalité et de la liberté. Il a souligné la difficulté de ramener la rationalité à une définition univoque car elle évolue constamment selon les changements historiques.

D’après le professeur Hamadi Ben Jaballah, toutes les sciences et les connaissances sont régies par la logique d’accumulation et l’acculturation entre les civilisations. Par conséquent, selon son approche, l’eurocentrisme n’est qu’une illusion.