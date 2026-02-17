Au cours de l’année 2025, la Banque Tunisienne de Solidarité a financé dans le gouvernorat de Béja, 685 microprojets pour un coût total d’environ 11 millions de dinars.

Le montant des financements accordés est en hausse de 20% par rapport à 2024, ce qui a placé le gouvernorat de Béja en tête de liste en termes du nombre de projets financés à l’échelle nationale par la Banque l’année dernière.

Ces projets ont permis la création de 1200 nouveaux emplois dans la région, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de la BTS à Béja, Wajih Kalaa.

Il a souligné que le taux de réponse aux demandes de prêts déposées auprès de la Banque à Béja a atteint 80%, précisant que 70% des projets financés sont liés aux activités agricoles en particulier l’élevage de vaches, l’apiculture, les grandes plantations, les arbres fruitiers et les olives.