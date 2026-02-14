Le Groupe Kilani s’impose comme l’un des acteurs les plus dynamiques et structurants de l’économie tunisienne. Historiquement ancré dans le secteur de la santé, il a su bâtir un modèle d’intégration verticale d’excellence, couvrant toute la chaîne de valeur : de la recherche et production locale à la distribution spécialisée.

Au-delà de sa mission de souveraineté sanitaire, le groupe a entamé une mutation profonde ces dernières années. Sous l’impulsion d’une vision managériale audacieuse, il est devenu un conglomérat multi-sectoriel, marquant son empreinte dans le secteur automobile. Fort de ses 2 900 collaborateurs, le Groupe Kilani incarne aujourd’hui la résilience de l’industrie nationale et sa capacité à nouer des partenariats internationaux de premier plan (Sanofi, etc.) pour hisser les standards locaux aux niveaux mondiaux.

Carte d’Identité

Attribut Détails Dénomination Groupe Kilani / Kilani Holding Secteurs clés Santé, Industrie Pharmaceutique, Automobile, Retail, Distribution, BTP Date de création 1986 Effectifs 2 900 collaborateurs Siège Social Tunis, Tunisie Filiales Majeures Teriak, Medicis, Adwya, STA (Chery)

Activités : Une Expertise Multi-pôles

Le Groupe structure son développement autour de axes stratégiques majeurs :

Pôle Pharma (Production & R&D) : Porté par les fleurons Teriak et Adwya , ce pôle assure la fabrication de médicaments sous licence et de génériques, répondant aux besoins critiques du marché local et de l’export (Afrique subsaharienne).

Pôle Santé & Promotion : Via Medicis , le groupe assure une interface scientifique de qualité et la promotion de solutions thérapeutiques innovantes.

Pôle Automobile : Une diversification majeure opérée en 2025 avec la prise de contrôle de la STA , concessionnaire officiel de la marque Chery en Tunisie.

Distribution et Logistique : Un réseau capillaire performant permettant d’acheminer produits de santé et biens de consommation.

Gouvernance et Actionnariat

Dirigé Sara Masmoudi, CEO du Groupe Kilani, le groupe cultive une gouvernance alliant tradition familiale et rigueur des marchés financiers.

Stratégie de Croissance : Le groupe utilise son véhicule Kilani Holding pour mener des opérations de croissance externe agressives.

Engagement Boursier : La prise de contrôle d’Adwya (2022) et de la STA (2025) via des Offres Publiques d’Achat (OPA) démontre la solidité financière du groupe et sa confiance dans la Place de Tunis.

Revue de Presse

