Ennakl Automobiles démontre une résilience exceptionnelle. Avec un résultat net consolidé en hausse de 23,4 % et l’annonce de la création d’une nouvelle filiale dédiée aux pièces de rechange, le leader du secteur consolide ses fondamentaux tout en accélérant sa diversification.

Une performance financière portée par une rentabilité accrue

Réuni le 24 mars 2026, le Conseil d’Administration d’Ennakl Automobiles a validé des indicateurs pour l’exercice 2025. Le concessionnaire a franchi la barre des 717 millions de dinars (mD) de chiffre d’affaires consolidé, affichant une croissance de 5,8 % par rapport à l’exercice précédent. La rentabilité nette consolidé après impôt a bondi pour atteindre 59,6 mD, confirmant l’efficacité opérationnelle du groupe dans un contexte macroéconomique exigeant.

Parts de marché et ancrage ESG

Sur le plan opérationnel, Ennakl a terminé l’année avec 6 342 immatriculations, s’octroyant ainsi une part de marché solide de 11%. Au-delà des chiffres, l’exercice 2025 marque une étape clé avec l’approbation du rapport ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Cette démarche vise à offrir aux investisseurs une vision transparente de la résilience extra-financière de l’entreprise.

Diversification et distribution de dividendes

Le groupe ne se contente pas de gérer ses acquis. Le Conseil a entériné la création d’une nouvelle entité dédiée à l’importation et la distribution en gros de pièces de rechange, dotée d’un capital de 10 mD. Parallèlement, une augmentation de capital de 7 mD pour la filiale STLV a été approuvée.

Le Conseil propose la distribution d’un dividende de 1 dinar par action, qui devra être ratifié par l’Assemblée Générale Ordinaire prévue le 29 avril 2026.