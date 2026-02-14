Dans un mouvement stratégique redéfinissant le paysage pharmaceutique local, le géant français Sanofi et le fleuron national Groupe Kilani ont officialisé un partenariat d’envergure. Cet accord marque une mutation profonde du modèle opérationnel de Sanofi en Tunisie, visant à pérenniser l’accès aux soins tout en renforçant l’ancrage industriel domestique.

Un Modèle Dual pour une Efficacité Maximale

Pour assurer cette transition, le Groupe Kilani mobilise deux de ses piliers majeurs :

Teriak : Le bras industriel prendra en charge la production locale d’un large portefeuille de médicaments Sanofi. S’appuyant sur des sites de production aux standards internationaux, Teriak consolide ainsi son rôle de partenaire de choix pour les multinationales.

Medicis : Cette entité héritera du volet stratégique, incluant l’information médicale, les relations avec les autorités de santé et la promotion des solutions thérapeutiques auprès des professionnels du secteur.

Garantir la Continuité et l’Innovation

L’enjeu est de taille : éviter toute rupture de la chaîne d’approvisionnement et maintenir la disponibilité des traitements essentiels. Pour Sara Masmoudi, CEO du Groupe Kilani, ce partenariat est une reconnaissance de l’expertise logistique et scientifique du groupe, réaffirmant son engagement envers la santé publique tunisienne.

Côté Sanofi, Rami Mroueh souligne que ce « nouveau chapitre » avec un acteur local de référence permet de répondre avec agilité aux priorités nationales de santé tout en introduisant de nouvelles innovations thérapeutiques.

Ce virage illustre une tendance dans la zone MENA : le passage d’une présence directe des Big Pharma à des alliances stratégiques locales. En s’appuyant sur l’infrastructure du Groupe Kilani, Sanofi sécurise ses parts de marché tout en s’alignant sur les politiques de souveraineté sanitaire de la Tunisie. Pour le patient tunisien, cela garantit une proximité renforcée et une sécurité thérapeutique accrue.

À propos du Groupe Kilani

Le Groupe Kilani est un acteur de référence de l’industrie pharmaceutique et de la santé en Tunisie. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur – production locale, importation, distribution et promotion médicale – le Groupe contribue activement au développement du secteur de la santé et au renforcement de la souveraineté sanitaire du pays.

Fort de 2 900 collaborateurs, le Groupe Kilani s’appuie sur des infrastructures modernes, une expertise reconnue et des partenariats durables avec des laboratoires internationaux de premier plan. À travers ses filiales industrielles et commerciales, dont Teriak et Medicis, il œuvre quotidiennement pour améliorer l’accès des patients tunisiens à des médicaments de qualité. www.kilanigroupe.com

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Animées par une mission commune consistant à poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens, nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY