Le marché boursier continue de perdre du terrain. L’indice de référence a trébuché, mardi, de 0,2 % à 15364,76 points, dans un volume bien garni de 12,9 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TELNET s’est offert la palme des hausses. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologies a signé une progression de 4,6 % à 8,190 D, dans un flux de 543 mille dinars.

Le titre SFBT poursuit sur sa lancée positive. L’action du champion national des boissons gazeuses et alcoolisées a affiché une embellie de 3,9 % à 14,500 D. La valeur a amassé des échanges d’un million de dinars sur la séance.

Le titre CITY CARS s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX sur la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque KIA a reculé de 4,8 % à 23,000 Dt. La valeur a été échangée à hauteur de 95 mille dinars sur la séance.

Le titre BNA n’est pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action de la banque a reculé de 2,7 % à 14,600 D, dans un flux soutenu de 1,2 MD.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action du plus grand holding en Tunisie a alimenté le marché avec des capitaux de 1,8 MD. A noter que PGH a grapillé 0,4 %, terminant la séance à 22,990 D.