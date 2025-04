L’acquisition de la Société Tunisienne d’Automobiles (STA), concessionnaire de la marque automoilie chinoise Chery, par le groupe Kilani, opérant dans l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique, l’agroalimentaire, la distribution de médicaments, ainsi que de produits de santé, de beauté et d’hygiène, n’est plus une rumeur. Elle est désormais officielle. Elle vient d’être confirmée, dans un communiqué, publié par le Conseil du Marché Financier (CMF).

Le communiqué informe les actionnaires de la STA et l’ensemble des intervenants du marché qu’une demande d’autorisation d’acquisition d’un bloc de contrôle majoritaire a été déposée en date du 18 avril 2025. Cette demande porte sur 1 024 861 actions STA, représentant 51,243 % du capital de la société, à un prix unitaire de 24,400 dinars.

Principales nouveautés à retenir de cette opération :

Cette opération marque une étape stratégique majeure dans le paysage de la concession automobile en Tunisie, avec un changement significatif dans l’actionnariat du concessionnaire de la marque Chery.

Le Groupe Nouri Chaabane cède ainsi 51% des parts de la STA concessionnaire de Chery

Le groupe Kilani, (Lassâad et Rafik) débourserait la somme de 25 millions DT pour cette acquisition

Avec l’acquisition de ces parts, le groupe Kilani dirigé par les deux frères Lassâad et Rafik qui sont les propriétaires du plus grand laboratoire pharmaceutique et qui vient d’acquérir le Groupe Nestlé, devient actionnaire majoritaire et gestionnaire de STA Chery

Selon le communiqué du CMF, en attendant, la décision officielle du Conseil concernant l’autorisation, la cotation de la valeur STA sera suspendue au cours de la journée de bourse du lundi 21 avril 2025.

ABS