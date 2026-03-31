Dans un marché tunisien en phase de consolidation, le portefeuille opère un repositionnement stratégique en privilégiant la diversification sectorielle. L’introduction de valeurs industrielles et de consommation marque une inflexion dans la gestion, visant à réduire les concentrations et à capter les nouvelles dynamiques du marché. Une approche disciplinée qui pourrait s’avérer déterminante dans les prochaines séances.
1️⃣ Fait marquant de la séance
La Bourse de Tunis a clôturé la séance du 31 mars 2026 en léger repli, avec un Tunindex en baisse de 0,20%, confirmant une phase de consolidation après les récents sommets annuels. Dans ce contexte, une rotation sectorielle s’opère, avec un regain d’intérêt pour les valeurs industrielles et de consommation, au détriment des financières .
2️⃣ Situation du portefeuille
|Indicateur
|Valeur
|Valeur portefeuille
|50 204,86 DT
|Performance
|+0,41%
|Classement MyINVESTIA
|956 / 14 061
|Liquidités
|~10 723 DT
|Nombre de lignes
|8 → 10 (en cours)
3️⃣ Mouvements du portefeuille
Dans ce contexte de marché hésitant, le portefeuille MyINVESTIA opère un repositionnement stratégique avec deux nouvelles prises de position :
- ONE TECH HOLDING (300 actions)
- Délice Holding (200 actions)
Ces arbitrages répondent à une double logique :
- éviter le renforcement de lignes déjà proches du seuil de 10% (SOTUVER, PGH, ENNAKL)
- capter la dynamique des secteurs actuellement porteurs
Cette approche illustre une gestion disciplinée, axée sur la diversification et l’anticipation des rotations de marché.
4️⃣ Performance des valeurs
📈 Valeurs en hausse
SOTUVER, ATTIJARI BANK, AMEN BANK, BIAT, POULINA GROUP HOLDING
📉 Valeurs en baisse
ENNAKL, SOTRAPIL
Le portefeuille reste globalement positif, malgré une dépendance encore marquée au secteur bancaire.
5️⃣ Lecture du marché
La séance est marquée par :
- un volume de transactions de plus de 12 MDT sur le marché principal
- une forte activité sur les valeurs industrielles comme ONE TECH HOLDING et SOTUVER
- une bonne tenue du compartiment agroalimentaire
À l’inverse, les financières affichent un repli généralisé, pesant sur la tendance globale.
👉 Le marché entre dans une phase de sélectivité accrue, où le stock picking devient déterminant.
6️⃣ Leçon boursière
La gestion du risque passe aussi par la discipline de pondération.
Limiter chaque ligne à 10% permet de préserver l’équilibre du portefeuille et d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités.
7️⃣ Chiffres clés
- Valeur portefeuille : 50 204,86 DT
- Performance : +0,41%
- Liquidités : ~10 723 DT
- Nombre de positions : 10 (post-ordres)
- WMC AI Portfolio Index : en amélioration
8️⃣ Lecture stratégique IA
Signal d’arbitrage
|Type
|Signal
|Achat opportuniste
|ONE TECH HOLDING
|Valeur à surveiller
|Délice Holding
|Allègement possible
|BIAT
|Position à conserver
|ATTIJARI BANK
Score de risque : 75 /100
👉 Portefeuille équilibré
Probabilité de marché
|Scénario
|Probabilité
|Hausse
|35%
|Consolidation
|45%
|Baisse
|20%
9️⃣ Radar du marché
|Indicateur
|Situation
|Tendance
|Consolidation
|Secteurs actifs
|Industrie, agroalimentaire
|Volatilité
|Modérée
|Sentiment
|Prudent
🔮 Projection
À court terme, le marché devrait évoluer dans un schéma latéral. Dans ce contexte :
- ONE TECH HOLDING pourrait jouer un rôle moteur
- Délice Holding apportera une composante défensive
- Les bancaires pourraient rebondir après consolidation.
🎯 Décision pour la prochaine séance
La stratégie reste prudente :
- laisser exécuter les ordres
- observer la réaction du marché
- éviter toute nouvelle prise de position immédiate
👉 La priorité est désormais au suivi et à la gestion des positions ouvertes.
EN BREF
- Repli technique : Le Tunindex recule de 0,20 % dans un marché de consolidation.
- Rotation sectorielle : Désengagement relatif des financières au profit de l’industrie.
- Nouveaux entrants : Acquisition de 300 titres One Tech et 200 titres Délice Holding.
- Performance résiliente : Le portefeuille MyINVESTIA progresse de +0,41 %.
- Discipline : Maintien d’un plafond de 10 % par ligne pour limiter le risque de concentration.