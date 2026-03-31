séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré (depuis le 2 mars et pour 3 mois) dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers la plateforme Myinvestia, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

Dans un marché tunisien en phase de consolidation, le portefeuille opère un repositionnement stratégique en privilégiant la diversification sectorielle. L’introduction de valeurs industrielles et de consommation marque une inflexion dans la gestion, visant à réduire les concentrations et à capter les nouvelles dynamiques du marché. Une approche disciplinée qui pourrait s’avérer déterminante dans les prochaines séances.

1️⃣ Fait marquant de la séance

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du 31 mars 2026 en léger repli, avec un Tunindex en baisse de 0,20%, confirmant une phase de consolidation après les récents sommets annuels. Dans ce contexte, une rotation sectorielle s’opère, avec un regain d’intérêt pour les valeurs industrielles et de consommation, au détriment des financières .

2️⃣ Situation du portefeuille

Indicateur Valeur Valeur portefeuille 50 204,86 DT Performance +0,41% Classement MyINVESTIA 956 / 14 061 Liquidités ~10 723 DT Nombre de lignes 8 → 10 (en cours)

3️⃣ Mouvements du portefeuille

Dans ce contexte de marché hésitant, le portefeuille MyINVESTIA opère un repositionnement stratégique avec deux nouvelles prises de position :

ONE TECH HOLDING (300 actions)

Délice Holding (200 actions)

Ces arbitrages répondent à une double logique :

éviter le renforcement de lignes déjà proches du seuil de 10% (SOTUVER, PGH, ENNAKL)

capter la dynamique des secteurs actuellement porteurs

Cette approche illustre une gestion disciplinée, axée sur la diversification et l’anticipation des rotations de marché.

4️⃣ Performance des valeurs

📈 Valeurs en hausse

SOTUVER, ATTIJARI BANK, AMEN BANK, BIAT, POULINA GROUP HOLDING

📉 Valeurs en baisse

ENNAKL, SOTRAPIL

Le portefeuille reste globalement positif, malgré une dépendance encore marquée au secteur bancaire.

5️⃣ Lecture du marché

La séance est marquée par :

un volume de transactions de plus de 12 MDT sur le marché principal

une forte activité sur les valeurs industrielles comme ONE TECH HOLDING et SOTUVER

une bonne tenue du compartiment agroalimentaire

À l’inverse, les financières affichent un repli généralisé, pesant sur la tendance globale.

👉 Le marché entre dans une phase de sélectivité accrue, où le stock picking devient déterminant.

6️⃣ Leçon boursière

La gestion du risque passe aussi par la discipline de pondération.

Limiter chaque ligne à 10% permet de préserver l’équilibre du portefeuille et d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités.

7️⃣ Chiffres clés

Valeur portefeuille : 50 204,86 DT

Performance : +0,41%

Liquidités : ~10 723 DT

Nombre de positions : 10 (post-ordres)

WMC AI Portfolio Index : en amélioration

8️⃣ Lecture stratégique IA

Signal d’arbitrage

Type Signal Achat opportuniste ONE TECH HOLDING Valeur à surveiller Délice Holding Allègement possible BIAT Position à conserver ATTIJARI BANK

Score de risque : 75 /100

👉 Portefeuille équilibré

Probabilité de marché

Scénario Probabilité Hausse 35% Consolidation 45% Baisse 20%

9️⃣ Radar du marché

Indicateur Situation Tendance Consolidation Secteurs actifs Industrie, agroalimentaire Volatilité Modérée Sentiment Prudent

🔮 Projection

À court terme, le marché devrait évoluer dans un schéma latéral. Dans ce contexte :

ONE TECH HOLDING pourrait jouer un rôle moteur

Délice Holding apportera une composante défensive

Les bancaires pourraient rebondir après consolidation.

🎯 Décision pour la prochaine séance

La stratégie reste prudente :

laisser exécuter les ordres

observer la réaction du marché

éviter toute nouvelle prise de position immédiate

👉 La priorité est désormais au suivi et à la gestion des positions ouvertes.

EN BREF Repli technique : Le Tunindex recule de 0,20 % dans un marché de consolidation.

Le Tunindex recule de 0,20 % dans un marché de consolidation. Rotation sectorielle : Désengagement relatif des financières au profit de l’industrie.

Désengagement relatif des financières au profit de l’industrie. Nouveaux entrants : Acquisition de 300 titres One Tech et 200 titres Délice Holding.

Acquisition de 300 titres One Tech et 200 titres Délice Holding. Performance résiliente : Le portefeuille MyINVESTIA progresse de +0,41 %.

Le portefeuille MyINVESTIA progresse de +0,41 %. Discipline : Maintien d’un plafond de 10 % par ligne pour limiter le risque de concentration.