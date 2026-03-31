L’huilе d’оlive tunisienne est parvenue à réaliser une présence remarquable sur la scène internatiоnаlе, avеc 40 еntreprisеs tunisiennes pаrticipant au Cоnсоurs intеrnatiоnal afrо-asiatiquе de l’huile d’оlive eхtraviеrgе 2026, qui s’est tеnu à Tunis du 23 au 26 mars. Les entreprises tunisiennes ont remporté plus de 60 médailles., confirmant la capacité de l’huilе d’оlive tunisienne à se mеsurеr auх autres prоduits sur lе marсhé mоndial et atteste des avancées signifiсatives еn mаtière dе quаlité, d’eхcеllencе et de prоmоtiоn à l’ехpоrtatiоn.

Ce suссès met égalemеnt еn lumière lе fаit quе l’huile d’оlivе tunisiеnne ne sе limitе plus à une simple présenсe traditiоnnеllе sur les marchés internatiоnauх. Ellе émеrge désоrmais соmme un prоduit à fоrte vаleur аjоutée, capablе dе rivaliser аvec les prinсipauх pаys prоduсteurs dе la régiоn méditerranéеnnе, grâсe à des аméliоratiоns dans lеs méthоdes dе prоduсtiоn, de trituratiоn et d’emballage, ainsi qu’à unе sеnsibilisatiоn aссruе quant à l’impоrtanсe du pоsitiоnnement d’un label tunisien plus distinctif, attrаyant et qui tire profit du développement des systèmes de production, de trituration n et d’emballage.

Ces résultats mettent également l’accent sur le rôle des autorités concernées (structures professionnelles et entreprises) dans l’appui des producteurs, des exportateurs, chercheurs et experts en dégustation dans ‘objectif de booster le positionnement de ce produit à l’international.

Secteur de l’huile d’olive : Les concours internationaux, un levier stratégique pour la valorisation et l’exportation

Les concours internationaux d’huile d’olive revêtent une importance particulière dans le secteur agroalimentaire. Loin d’être de simples cérémonies de distinction symbolique, ces compétitions sont devenues de véritables plateformes pour l’amélioration des standards de qualité, l’incitation à l’innovation et le renforcement de la présence commerciale des marques nationales sur les marchés extérieurs.

L’édition 2026 du concours a réuni 200 échantillons provenant de 15 pays, dont le Brésil, le Portugal, l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, la France, l’Italie, l’Égypte, la Turquie, le Sultanat d’Oman, la Croatie, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, le Liban et la Tunisie.

Dans ce contexte international, la Tunisie, en tant que pays hôte et l’un des principaux producteurs du bassin méditerranéen, a réussi à s’imposer comme une destination majeure pour la compétition.

Ces concours sont soumis à des évaluations rigoureuses menées par des experts internationaux en analyse sensorielle, selon des critères stricts incluant les arômes, les saveurs, l’équilibre, la pureté ainsi que les indicateurs physico-chimiques de qualité. Selon plusieurs participants, cette rigueur confère aux prix une valeur professionnelle et marketing considérable à l’échelle mondiale.

Des professionnels du secteur soulignent que ces distinctions ne doivent pas être perçues comme des succès conjoncturels, mais plutôt comme le signe manifeste d’une transition du secteur oléicole tunisien : le passage d’une exportation quantitative à un positionnement qualitatif.

Cette mutation permet d’améliorer les prix, de consolider les marges bénéficiaires et d’associer l’image du pays à un produit agricole haut de gamme, porteur d’une double dimension économique et culturelle.

Les médailles internationales constituent, par ailleurs, un outil efficace de pénétration des marchés, particulièrement dans les pays à forte consommation ou les marchés émergents. La présence tunisienne acquiert ainsi une dimension stratégique, notamment dans le Golfe, en Asie, en Amérique latine et en Afrique, espaces prometteurs pour l’expansion commerciale d’avenir.

L’organisation de cette édition en Tunisie porte également un message fort : le pays n’est plus seulement une zone de production, mais une plateforme reconnue pour l’accueil de manifestations internationales spécialisées.

L’investissement et la valeur ajoutée : L’huile d’olive comme ambassadeur économique

Cet élan international intervient au moment où le secteur s’emploie à développer les chaînes de valeur de l’huile d’olive tunisienne, à travers l’investissement dans le conditionnement, la promotion, l’innovation et la recherche scientifique.

L’enjeu ne se limite plus à l’augmentation de la production, mais réside désormais dans la capacité de la Tunisie à renforcer sa présence sur les marchés mondiaux, où la valeur est déterminée par la qualité, l’identité et l’expérience sensorielle.

Les succès successifs dans les compétitions internationales jouent le rôle de catalyseur pour l’investissement, tant pour les entreprises locales que pour les investisseurs intéressés par les chaînes agroalimentaires de haute qualité.

L’huile d’olive tunisienne est ainsi devenue un ambassadeur économique et culturel ; chaque distinction ouvrant de nouvelles perspectives pour la marque nationale auprès des consommateurs internationaux les plus exigeants.

Avec plus de 60 médailles remportées par des entreprises tunisiennes lors de ce concours, ces résultats constituent un acquis collectif pour l’ensemble de la filière. Entre montée en gamme, ouverture sur l’expertise internationale et soutien institutionnel accru, le secteur oléicole tunisien semble franchir une nouvelle étape de l’excellence agricole vers une force exportatrice et d’investissement durable.