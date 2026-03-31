La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Ã‰nergie, Fatma Thabet Chiboub a soulignÃ© l’importance de renforcer le dialogue sur la sÃ©curitÃ© des approvisionnements Ã©nergÃ©tiques dans le contexte des transformations rapides que connaÃ®t le secteur Ã l’Ã©chelle mondiale. Elle a Ã©galement appelÃ© Ã la nÃ©cessitÃ© de construire des partenariats rÃ©gionaux et internationaux pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique et renforcer les perspectives d’investissement et d’innovation dans le secteur des hydrocarbures, contribuant ainsi Ã l’augmentation de la production locale de pÃ©trole et de gaz, ainsi qu’Ã la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir des Ã©nergies renouvelables.

Lors de sa participation, lundi 30 mars, Ã la neuviÃ¨me Ã©dition de la confÃ©rence internationale Ã©gyptienne de l’Ã©nergie “EGYPES 2026”, organisÃ©e par le ministÃ¨re du PÃ©trole et des Ressources minÃ©rales d’Ã‰gypte, Chiboub a dans ce contexte, appelÃ© Ã redoubler d’efforts pour construire un pont Ã©nergÃ©tique entre l’Afrique et l’Europe, afin de renforcer les Ã©changes Ã©lectriques et dÃ©velopper ainsi un rÃ©seau rÃ©gional intÃ©grÃ© et garantir les flux d’Ã©lectricitÃ©.

L’interconnexion Ã©lectrique ne peut Ãªtre efficace sans des infrastructures numÃ©riques solides et des systÃ¨mes de contrÃ´le avancÃ©s, a-t-elle affirmÃ©. Elle a, par la mÃªme occasion, prÃ©sentÃ© la vision nationale qui a fait de la Tunisie une destination d’investissement attractive dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine de l’Ã©nergie et des Ã©nergies renouvelables. Elle a Ã©galement mis en lumiÃ¨re un ensemble de projets rÃ©alisÃ©s dans des cadres rÃ©glementaires stables et ouverts Ã des partenariats actifs, Ã l’image du projet d’interconnexion Ã©lectrique entre la Tunisie et l’Italie, ELMED.

Par ailleurs, la ministre de l’Industrie Fatma Thabet Chiboub a participÃ© Ã une table ronde ministÃ©rielle dans le cadre de la confÃ©rence, intitulÃ©e “Une nouvelle Ã¨re pour l’interconnexion Ã©lectrique”, aux cÃ´tÃ©s du ministre Ã©gyptien de l’Ã‰lectricitÃ© et des Ã‰nergies renouvelables, Mahmoud Ismat, et du ministre de l’Ã‰nergie et du DÃ©veloppement Ã©nergÃ©tique du Zimbabwe, July Moyo.

La ministre Ã©tait accompagnÃ©e de la chargÃ©e d’affaires de l’ambassade de Tunisie au Caire, Mme Douha Chouikh, et de la directrice de la recherche et de l’exploration Ã la Direction gÃ©nÃ©rale des hydrocarbures, Mme Rania Marzouki.