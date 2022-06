Industrie pharmaceutique : Cession de la participation du groupe El Materi dans le capital d’Adwya

La Société Royal Investissements et Participations Holding du Groupe El Materi vient d’annoncer son intention de céder sa participation dans le capital de la Société ADWYA SA (une société fondée par feu Dr Tahar El Materi), soit 8 609 795 actions, représentant 39,9% du capital de ladite Société Adwya et ce, au profit de Messieurs Rafik KILANI et Lassaad KILANI.

Le groupe Kilani est notamment actif dans le domaine de la distribution et l’industrie pharmaceutique avec la marque TERIAK.

La cession sera consentie pour un prix ferme de 5,950 Dinars par action, soit 51 millions de dinars.

Au 31 décembre 2021, le total bilan est de 126,8 millions de dinars, les capitaux propres avant distribution est de 39,2 MDT et le résultat net de l’exercice de 1,5 MDT.

Cette Cession sera consentie aux Cessionnaires en pleine et entière propriété à la date de l’enregistrement de la transaction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

Structure du capital à la date du 24 mai 2022

– SOCIETE ROYAL INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS HOLDING : 39,9%

– ETAT TUNISIEN : 35,53%

– AUTRES ACTIONNAIRES : 24,57%