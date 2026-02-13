Pour STAR Assurances, leader du marché des assurances en Tunisie, l’excellence ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en confiance renouvelée. À l’issue de l’enquête indépendante de l’Institut El Amouri, cinq produits phares de la compagnie ont été labellisés « Produits de l’Année 2026 ».

Ces distinctions, directement attribuées par les consommateurs, récompensent une stratégie où solutions sur mesure et technologie se mettent au service du quotidien et de la satisfaction des clients.

Une reconnaissance ancrée dans le quotidien

Au-delà de la performance technique, ce label reflète une relation de proximité. Dans un secteur en pleine mutation, STAR Assurances se positionne comme un véritable partenaire de vie, présent aux côtés de ses clients à chaque étape.

Cette année, les Tunisiens ont mis en lumière une offre complète qui protège ce qu’ils ont de plus précieux :

Épargne 7ayya – Assurance Vie : Bien plus qu’un produit financier de défiscalisation, un levier de sérénité pour bâtir les projets de demain.

: Bien plus qu’un produit financier de défiscalisation, un levier de sérénité pour bâtir les projets de demain. MySTAR – Application mobile : L’innovation utile qui simplifie la vie et garde l’assureur à portée de main, à tout instant.

: L’innovation utile qui simplifie la vie et garde l’assureur à portée de main, à tout instant. Trik Esslama – Assurance Auto : Pour que la route reste un espace de sécurité et de tranquillité d’esprit.

: Pour que la route reste un espace de sécurité et de tranquillité d’esprit. Dar Esslama – Assurance Multirisque Habitation (MRH) : Une protection complète du foyer, sanctuaire de la vie familiale.

: Une protection complète du foyer, sanctuaire de la vie familiale. STARCARE – Assurance Individuelle Nationale : Une réponse concrète et humaine aux besoins de santé, adaptée aux réalités locales.

Une performance qui s’inscrit dans la durée

Notre gamme de produits célèbre sa cinquième année consécutive au sommet des préférences et de la confiance. Dans un marché toujours plus exigeant, cette fidélité historique prouve que la STAR ne se contente pas de répondre aux attentes : elle anticipe pour mieux protéger.

Véritable référence du secteur, STAR Assurances consolide en 2026 son leadership et sa mission de partenaire de vie, agissant avec détermination pour la protection et l’avenir de tous ses assurés.

Site web : Star Assurances