La 25e journée du Championnat d’Angleterre a consolidé la position d’Arsenal en tête du classement. Les Gunners ont dominé Sunderland (3-0) samedi et totalisent désormais 56 points après 25 matches, avec une différence de buts de +32 (49 marqués, 17 encaissés).

Manchester City s’impose à Anfield

Le choc de la journée a vu Manchester City l’emporter sur la pelouse de Liverpool (1-2) dimanche. Ce succès permet aux Cityzens de rester deuxièmes avec 50 points. Liverpool, battu à domicile, reste sixième avec 39 points.

Manchester United et Chelsea répondent présents

Manchester United a pris le dessus sur Tottenham (2-0) à domicile. Les Red Devils occupent la quatrième place avec 44 points. Chelsea s’est imposé à Wolverhampton (1-3) et grimpe à la cinquième place avec 43 points.

Victoires à l’extérieur et matches serrés

Everton est allé s’imposer sur le terrain de Fulham (1-2). West Ham a gagné à Burnley (0-2). Brentford a surpris Newcastle à l’extérieur (2-3). Bournemouth et Aston Villa se sont neutralisés (1-1). Crystal Palace a battu Brighton (0-1).

Bas de tableau : Wolverhampton décroché

En bas du classement, Wolverhampton reste dernier avec 8 points après sa défaite contre Chelsea. Burnley (15 points) et West Ham (23 points) occupent également la zone rouge.