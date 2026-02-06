L’Atalanta Bergame s’est qualifiée sans difficulté, jeudi, pour les demi-finales de la Coupe d’Italie en dominant largement la Juventus Turin (3-0). Une victoire nette face à un adversaire pourtant recordman de la compétition avec 15 trophées, mais apparu en grande difficulté défensive.

Scamacca lance l’Atalanta sur penalty

Les Bergamasques, actuels 7es de Serie A, ont pris l’avantage en première période. Gianlucca Scamacca a ouvert le score à la 27e minute sur penalty, accordé après une main de Bremer dans la surface. Cette ouverture du score a confirmé la maîtrise de l’Atalanta face à une Juventus peu inspirée dans le jeu.

Malgré quelques tentatives, la Juve n’est pas parvenue à revenir dans la rencontre avant la pause, laissant l’initiative à une équipe de Bergame bien en place.

Une fin de match à sens unique

En seconde période, l’Atalanta a accentué sa domination. Très efficaces, les joueurs de Gian Piero Gasperini ont fait le break à la 77e minute grâce à Kamaldeen Sulemana, auteur d’une reprise victorieuse.

Moins de dix minutes plus tard, Mario Pasalic a scellé définitivement le sort du match. Le milieu croate a inscrit le troisième but à la 85e minute d’un tir croisé, profitant des largesses défensives d’une Juventus en difficulté. Ce troisième but a mis en lumière les nombreuses erreurs commises par la défense turinoise tout au long de la rencontre.

Grâce à ce succès, l’Atalanta Bergame valide son billet pour le dernier carré de la Coupe d’Italie et confirme son efficacité dans cette phase à élimination directe.

L’Inter déjà qualifié, deux quarts à venir

La veille, l’Inter Milan s’était qualifié pour les demi-finales en s’imposant à domicile face au Torino (2-1). Les deux buts intéristes ont été inscrits par les Français Ange-Yona Bonny (34e) et Andy Diouf (47e).

Les deux derniers quarts de finale se disputeront la semaine prochaine. Naples recevra Côme, tandis que Bologne affrontera la Lazio de Rome.