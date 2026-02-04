La Commission des droits et libertés relevant de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a tenu, mardi, une séance de travail consacrée à l’examen de son programme d’action et des priorités législatives et de contrôle pour la période à venir.

selon un communiqué du parlement, les membres de la commission ont examiné les projets de loi qui leur ont été soumis, notamment, le projet de loi organique sur l’organisation des associations dont l’examen a été entamé lors des deux sessions parlementaires précédentes.

Dans ce contexte, les parlementaires ont souligné l’importance de mener à bien l’étude de ce projet de loi, appelant la nécessité d’entamer au plus vite l’examen d’un autre projet de loi non moins important se rapportant à la protection des données personnelles.

Pour ce faire, la commission a décidé d’organiser une série de séances d’audition avec les parties prenantes concernées afin de scruter leurs avis sur les différents volets concernant ce projet de loi.

Prenant la parole, le président de la commission, Thabet Abed est revenu sur le rôle dévolu à la commission des droits et libertés, rappelant que sa mission essentielle ne doit pas se limiter à interagir avec les projets et les propositions de loi qui lui sont soumis et qu’elle doit plutôt avoir un rôle proactif lui permettant de devenir un acteur-clé en matière de protection des droits et libertés garantis par la Constitution.