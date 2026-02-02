La 20e journée du championnat d’Allemagne a resserré les écarts derrière le Bayern Munich. Le leader a été accroché à Hambourg (2-2) dimanche, sans conséquence immédiate au classement, mais ses poursuivants ont réduit l’écart.

Avec 51 points en 20 matches, le Bayern conserve la tête. Dortmund, vainqueur d’Heidenheim (3-2), revient à six longueurs. Hoffenheim, solide face à l’Union Berlin (3-1), suit à trois points des Borussen.

Leverkusen s’impose, Leipzig surpris

Samedi, le Bayer Leverkusen a signé un succès important sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (3-1). Le club remonte à la 6e place avec 35 points en 19 rencontres.

À l’inverse, le RB Leipzig a chuté à domicile contre Mayence (1-2). Un revers qui maintient Leipzig à la 5e place avec 36 points.

Augsbourg a pris le dessus sur St Pauli (2-1), tandis que le Werder Brême et Mönchengladbach se sont neutralisés (1-1).

Stuttgart et Cologne assurent, Francfort recule

Dimanche, Stuttgart a dominé Fribourg (1-0) et consolide sa 4e place avec 39 points. Le FC Cologne avait ouvert la journée vendredi en battant Wolfsburg (1-0), un succès qui lui permet de remonter à la 10e position.

Francfort, battu à domicile, reste bloqué à 27 points (8e). Union Berlin recule également après sa défaite à Hoffenheim.

Bas de tableau : Heidenheim et St Pauli en difficulté

La lutte pour le maintien reste serrée. Heidenheim, battu à Dortmund (3-2), demeure dernier avec 13 points. St Pauli, défait à Augsbourg (2-1), reste 17e avec 14 points.

Hambourg, malgré son nul contre le Bayern, reste 13e avec 19 points en 19 matches. Wolfsburg, 14e, stagne à 19 points après sa défaite à Cologne.