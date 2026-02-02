Des jeunes de l’association tunisienne de l’enfance et de la jeunesse (ATEJ) à Sidi Bouzid viennent de concevoir le premier robot féminin en Afrique dédié à la sensibilisation sanitaire, notamment au cancer du sein et au diabète.

Baptisé “TAWHIDA”, ce robot s’inscrit dans le cadre du programme Stop&Care : Santé pour Tous, relevant du projet Sa7at Al Mojtama3 (SAM) (santé de la société), mis en œuvre par l’association Santé Sud, en partenariat avec l’ATEJ, et financé par l’Ambassade de France en Tunisie et l’Institut français de Tunisie.

Selon le secrétaire général de l’ATEJ, Wissam Dhahri, le robot a été conçu par des jeunes de l’association à partir de matériaux recyclés, dans une démarche visant à rapprocher la technologie des services de santé et à améliorer l’accès à l’information médicale.

Le robot rend hommage à la docteure Tawhida Ben Cheikh, première femme médecin tunisienne et figure emblématique de l’engagement pour la santé et les droits des femmes.

Doté d’une interface interactive, le robot communique en dialecte tunisien afin de faciliter l’échange avec les citoyens. Il propose des contenus éducatifs et de sensibilisation, notamment sous forme de vidéos, et permet une évaluation interactive des risques liés au diabète et au cancer du sein. Il dispose également d’un outil d’analyse facilitant l’accès rapide des médecins aux données recueillies auprès des patients.

“Testé lors de plusieurs caravanes de santé organisées dans la région de Sidi Bouzid, le robot a démontré sa capacité d’adaptation à son environnement, sa mobilité et son aptitude à éviter les obstacles”, a fait savoir Dhahri.

Il a, par ailleurs, indiqué que des professionnels de la santé ont suggéré l’intégration future d’autres spécialités médicales, telles que l’imagerie médicale, avec des expérimentations prévues dans certains hôpitaux et centres de santé de base.

“À travers cette réalisation, l’association ATEJ affirme sa vision d’intégrer l’innovation et les technologies modernes dans le secteur de la santé, en vue d’améliorer la prévention, le dépistage précoce et l’accès équitable aux services sanitaires pour les femmes et les familles”, a souligné Wissam Dhahri.