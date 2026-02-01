Les rencontres disputées vendredi et samedi pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine ont livré des résultats serrés, avant les matches programmés dimanche. Plusieurs affiches se sont soldées par des écarts réduits, illustrant l’équilibre observé dans les groupes.

Des scores accrochés vendredi et samedi

Vendredi, Al Hilal SC s’est imposé à domicile face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur le score de 2-1.

Samedi, Young Africans et Al Ahly SC se sont quittés sur un nul (1-1). Même issue pour la rencontre entre Petro Atlético et le Stade Malien, qui s’est achevée sur un score vierge (0-0).

L’AS FAR a, pour sa part, pris le dessus sur la JS Kabylie en s’imposant 1-0.

Quatre rencontres attendues dimanche

La quatrième journée se poursuit dimanche avec quatre matches programmés en heures tunisiennes. Simba SC accueillera l’Espérance de Tunis à 14h00.

À 17h00, deux rencontres sont prévues : Pyramids FC face à la RS Berkane et Rivers United FC contre Power Dynamos FC.

La dernière affiche de la journée opposera MC Alger à St-Eloi Lupopo à 20h00.

Enjeu : une qualification directe pour les quarts

À l’issue de la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement pour les quarts de finale. Les résultats de cette quatrième journée pèsent ainsi dans la course au classement.