Un groupe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) est parvenu a identifier la cause de la baisse de concentration pendant la journée en cas d’insomnie ou de privation du sommeil.

Les chercheurs ont expliqué que le cerveau, en cas de manque de sommeil la nuit, active un processus de nettoyage des déchets neurologiques pendant les heures d’éveil, qui est réalisée pendant le sommeil profond.

Une étude, publiée dans la revue “Nature Neuroscience”, a révélé que cette activité précoce du liquide céphalo-rachidien affecte la rapidité de réponse aux indicateurs visuels et auditifs, tout en diminuant l’attention.