Le chef de service d’ophtalmologie à l’hôpital universitaire Farhat Hached à Sousse, Mohamed Ghorbal, a affirmé qu’environ 18% des enfants en Tunisie, âgés entre 6 et 12 ans, sont atteints de myopie, précisant que ce taux n’a pas dépassé 5 à 7 % en 2007.

Ghorbal a expliqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que l’augmentation significative de ce taux est due à l’utilisation excessive des écrans de téléphones mobiles et des jeux vidéo, ainsi qu’aux effets des lumières artificielles sur les yeux, notant que le même taux est observé à l’échelle mondiale.

Il a souligné que l’utilisation des écrans par les enfants ne devrait pas dépasser une heure par jour, insistant sur l’importance de suivre la règle 20/20/20, qui est l’une des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé en vue de réduire la fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée des écrans.

Cette règle souligne la nécessité de prendre une pause toutes les 20 minutes, de regarder à une distance d’environ 20 pieds (6 mètres) pendant 20 secondes, ce qui permet de détendre les muscles oculaires et à réduire la sécheresse et la fatigue visuelle, a-t-il ajouté.