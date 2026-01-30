L’Université de Sfax a annoncé, ce vendredi sur sa page officielle, la signature d’une convention-cadre de coopération avec l’Université algérienne Abbes Laghrour Khenchela, portant sur la promotion de l’échange de connaissances et de recherche dans plusieurs disciplines, notamment les sciences, l’ingénierie, la médecine, le droit et les lettres.

Signée par le recteur de l’Université de Khenchela, Abdelouahad Chala, et le président de l’Université de Sfax, Ahmed Haj Kacem, la convention porte également sur l’échange de visites et de stages scientifiques au profit des étudiants et des enseignants, l’élaboration de projets de recherche conjoints ainsi que la co-direction de thèses de doctorat.

Elle prévoit aussi l’échange de publications et de références scientifiques afin de renforcer la qualité de la recherche, ainsi que l’organisation conjointe de manifestations scientifiques et de conférences internationales entre les deux universités tunisienne et algérienne.

Selon l’Université de Sfax, ce partenariat illustre la solidité des liens scientifiques entre les deux établissements et vise à construire un environnement académique d’excellence, au service de l’innovation et du développement dans la région.