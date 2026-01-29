Après quatre décennies d’engagement au service de la protection et de l’épargne des Tunisiens, HAYETT Assurances ouvre un nouveau chapitre de son histoire en dévoilant sa nouvelle identité visuelle.

Fondée en 1986 dans un contexte économique exigeant, HAYETT Assurances s’est progressivement imposée comme un acteur de référence de l’assurance-vie en Tunisie, portée par une vision de long terme, une gouvernance solide et une culture d’entreprise fondée sur la responsabilité, la performance et l’exigence professionnelle.

Ce rebranding marque un tournant stratégique. Il ne s’agit pas d’un simple changement graphique, mais d’un nouvel élan donné à l’identité de la marque, traduisant l’évolution de ses métiers et des attentes de ses clients. Plus moderne, plus lisible et plus affirmée, la nouvelle identité de HAYETT Assurances exprime une volonté renforcée de proximité avec les assurés, tout en consolidant la solidité, la crédibilité et la capacité d’innovation de la compagnie, dans une dynamique de cohérence et de rapprochement avec le Groupe COMAR.

Dans cette dynamique de modernisation, HAYETT Assurances continue de s’appuyer sur une offre produits structurée et évolutive, conçue pour accompagner les assurés à chaque étape de leur vie. Des solutions d’épargne comme Najah, pensées pour la préparation de l’avenir, aux produits de protection tels que Globale Prévoyance, dédiés à la sécurisation des familles et des entreprises, jusqu’à Sanad, qui répond aux besoins de couverture et de sérénité face aux aléas de la vie, la compagnie illustre sa capacité à proposer des réponses concrètes, adaptées et responsables.

Ces produits traduisent l’engagement constant de HAYETT Assurances à conjuguer protection, prévention et accompagnement durable, en cohérence avec les attentes des clients et les évolutions du marché.

Cette évolution s’inscrit pleinement dans les valeurs fondamentales qui ont toujours guidé HAYETT Assurances :

Engagement & proximité , au cœur de la relation avec les clients et le réseau,

, au cœur de la relation avec les clients et le réseau, Intégrité et transparence , piliers d’une confiance durable,

, piliers d’une confiance durable, Innovation & modernité , portées par l’intégration progressive des technologies et l’amélioration continue de l’expérience client,

, portées par l’intégration progressive des technologies et l’amélioration continue de l’expérience client, Solidité, gage de sécurité, de pérennité et de fiabilité.

En cohérence avec les évolutions du marché de l’assurance-vie et les nouvelles exigences des consommateurs, HAYETT Assurances confirme, à travers ce rebranding, sa volonté de proposer des solutions toujours plus adaptées, accessibles et porteuses de valeur dans la durée.

Cette nouvelle identité accompagne ainsi une ambition claire : mieux servir les clients, aujourd’hui et demain, en s’appuyant sur un réseau d’agents engagés, des équipes expertes et une vision résolument tournée vers l’avenir.