La cotation du titre “AETECH” est suspendue à partir du jeudi 29 janvier 2026, à la demande du Conseil du Marché Financier (CMF).

La décision a été prise au terme d’une réunion, le 28 janvier 2026, avec les représentants de la société pour l’examen de sa situation financière et des réserves récurrentes et non régularisées, relevées sur deux exercices consécutifs, telles que mentionnées dans les rapports du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024, a indiqué le CMF, mercredi.

La reprise de la cotation reste tributaire de la publication par la société Aetech, dans le délai convenu, d’un communiqué contenant notamment des états financiers individuels et consolidés en proforma arrêtés au 31 décembre 2024 accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes et des indicateurs d’activité au titre des quatre trimestres de l’année 2025 et ce, conformément à ceux fixés pour son secteur.

Ce communiqué doit aussi fixer la date de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Walid Mlik n’ayant pas accepté la mission d’audit des états financiers de l’exercice 2025 ainsi qu’un plan de restructuration des fonds propres de la société pour la régularisation de sa situation financière, conformément aux dispositions de l’article 388 du code des sociétés commerciales.