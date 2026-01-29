Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mercredi, Fabio Chinda, qui lui a présenté une copie figurée de ses Lettres de Créance en tant qu’Ambassadeur du Royaume de Thaïlande auprès de la République Tunisienne, avec résidence à Rabat.

Le ministre a, à cette occasion, a mis en avant les liens solides d’amitié et de partenariat qui unissent la Tunisie et le Royaume de Thaïlande depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1967, indique un communiqué du département.

Il a souligné la volonté commune de développer ces relations dans divers domaines d’intérêt commun et de les hisser à des niveaux reflétant le potentiel réel des deux pays, notamment aux niveaux économique, des échanges commerciaux, des affaires culturelles et académiques, affirmant l’engagement constant du ministère à soutenir ces efforts.

Il a, en outre, souligné les nombreuses opportunités de coopération dans plusieurs domaines, notamment le tourisme, l’aquaculture, la production des pièces détachées automobiles et des câbles, ainsi que les industries agroalimentaires.

Nafti a également insisté sur l’importance d’organiser des visites d’affaires et des événements économiques bilatéraux, tant en Tunisie qu’en Thaïlande, afin d’explorer davantage les opportunités de partenariat et de dynamiser les échanges commerciaux.

Pour sa part, l’ambassadeur de Thaïlande a exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage les relations bilatérales dans divers domaines et d’explorer les voies à même de diversifier la coopération et d’identifier de nouvelles opportunités de partenariat.

Il a mis en avant l’intérêt des entreprises thaïlandaises pour les perspectives offertes sur le marché tunisien et leur détermination à approfondir les échanges avec les entreprises tunisiennes.