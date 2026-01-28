Une séance de travail tenue, mardi au siège du gouvernorat de Kébili, a été consacrée au suivi du projet de renforcement de l’infrastructure hydraulique dans les oasis du sud tunisien, dont le coût est estimé à 190 millions de dinars, cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Ce projet permettra d’améliorer l’approvisionnement en eau d’irrigation dans 31 oasis couvrant une superficie de 2 mille 491 hectares, réparties entre les gouvernorats de Kébili, Gabès, Tozeur et Gafsa, a indiqué à l’Agence TAP, le représentant de l’Unité de gestion par objectifs chargée de l’exécution du projet, Abdelkader Ben Slimane.

Il a indiqué que le projet comprend, en premier lieu, des travaux portant sur la réalisation de 22 nouveaux forages, la fourniture d’équipements, l’aménagement de 17 forages existants, la réhabilitation des réseaux d’irrigation sur une superficie de 2 mille 289 hectares et des réseaux de drainage sur 2 mille 500 hectares ainsi que la création de 19 refroidisseurs d’eau répartis entre les gouvernorats concernés.

En second lieu, le projet comporte un volet d’assistance technique composé de cinq axes, portant notamment sur l’appui à la mise en œuvre du projet à travers l’élaboration des appels d’offres et le suivi de l’exécution budgétaire, le développement et l’implication des parties prenantes dans l’élaboration de manuels de procédures pour les ouvrages hydrauliques ainsi que le contrôle du respect des normes techniques internationales et des conditions prévues dans le cahier des charges.

Concernant l’état d’avancement du projet, la même source a affirmé que l’Unité de gestion a lancé les appels d’offres relatifs à l’ensemble des travaux programmés, ajoutant qu’il est prévu que les travaux de forage débutent au mois de mai prochain, suivis des travaux de réhabilitation des réseaux d’irrigation et de drainage en juin.