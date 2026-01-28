Hoffenheim a réalisé une excellente opération mardi en s’imposant sur la pelouse du Werder Brême (2-0), en match en retard de la 16e journée de Bundesliga. Dans le même temps, le RB Leipzig a été tenu en échec par St. Pauli (1-1) et marque le pas dans la course au podium.

Hoffenheim en pleine confiance

Avec ce succès au Weserstadion, Hoffenheim porte son total à 39 points et consolide sa 3e place, revenant à trois longueurs du Borussia Dortmund (42) et à 11 points du Bayern Munich (50), battu pour la première fois de la saison le week-end dernier par Augsbourg.

Les hommes de Christian Ilzer, qui avaient frôlé la relégation la saison passée (15e), réalisent la meilleure saison de l’histoire du club en Bundesliga depuis sa montée en 2008.

Hoffenheim a ouvert le score juste avant la pause grâce à Alexander Prass, auteur d’une somptueuse frappe du gauche en pleine lucarne (45e). Réduits à dix après l’expulsion de Wouter Burger (52e), les visiteurs ont malgré tout doublé la mise par Grischa Prömel (56e).

Leipzig laisse filer des points

De son côté, Leipzig a manqué l’occasion de rester au contact du podium. À St. Pauli, le club saxon a pris l’avantage par son jeune attaquant ivoirien Yan Diomandé (66e).

Mais dans le temps additionnel, David Raum a commis une faute dans la surface sur Martijn Kaars, qui a transformé le penalty pour offrir le nul à St. Pauli.

Leipzig compte désormais 36 points, soit trois de moins qu’Hoffenheim, et ne conserve sa 4e place qu’à la différence de buts face à Stuttgart (+12 contre +10).

Leverkusen en embuscade

Le Bayer Leverkusen, qui disputera son match en retard début mars à Hambourg face au HSV, reste à l’affût avec 32 points à la 6e place.