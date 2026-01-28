Les récentes intempéries et la forte houle ont causé des dégâts importants à la façade maritime du complexe touristique “Khalij Chams” à Hammamet, géré par la Société tunisienne de tourisme des jeunes “SOTUTOUR” sous la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports.

Face à cette situation, une réunion d’urgence s’est tenue lundi sous l’égide du commissariat régionale de la jeunesse et des autorités locales.

Dans une déclaration au correspondant de la TAP dans la région, le commissaire régional à la jeunesse et au sport, Mohssen Msaddek a fait savoir que les mesures immédiates décidées comprennent : l’installation d’une clôture de sécurité, la démolition des parties irrécupérables, le déblaiement des décombres et des travaux techniques de renforcement des sections réparables par des murs en béton armé. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du projet de rénovation “SOTUTOUR” prévu pour cette année.

Par ailleurs, les établissements de jeunesse et de sport de la région ont également subi des dégâts. La Maison des Jeunes de Soliman est hors service, totalement inondée (1,5m d’eau), avec des murs fissurés et des équipements détruits.

Sept autres maisons des jeunes (Beni Khalled, Zaouiet Jedidi, Beni Khiar, Beni Khiar Nianou, Somaa, Azmour, ainsi que le Complexe de Jeunesse de Nabeul) ont subi des infiltrations d’eau. Des dommages aux systèmes d’éclairage de terrains sportifs à Azmour et Haouaria sont aussi signalés.

Le commissariat régional a établi un rapport complet sur l’état des infrastructures et prépare un programme d’interventions d’urgence pour sécuriser les sites et procéder aux réparations nécessaires.