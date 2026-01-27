Le Brésil a réaffirmé sa volonté d’accueillir le Mondial des clubs 2029, à l’issue d’une réunion à Brasilia entre le président Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la FIFA Gianni Infantino et le patron de la Confédération brésilienne de football (CBF), Samir Xaud.

« Nous pensons que le Brésil est en mesure d’accueillir cet événement grandiose (…) le Brésil présentera bel et bien sa candidature », a déclaré Xaud après cette rencontre de plus d’une heure au palais présidentiel.

Une ambition déjà évoquée

La CBF avait déjà manifesté cet intérêt l’an dernier, après la première édition élargie du Mondial des clubs à 32 équipes, organisée aux États-Unis.

« La campagne n’a pas encore été lancée, mais nous en avons déjà parlé en coulisses. Nous allons travailler pour cela », a ajouté le dirigeant brésilien.

Contexte international

Selon la presse espagnole, l’Espagne envisagerait également de se porter candidate, sans confirmation officielle à ce stade de la part de sa fédération.

Présent à la réunion, le sélectionneur Carlo Ancelotti ne s’est pas exprimé devant la presse, tout comme le président Lula. Gianni Infantino, de son côté, a indiqué que le « sujet principal » de la rencontre concernait surtout la Coupe du monde féminine 2027, que le Brésil organisera.