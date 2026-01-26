Le parlement participe les 3 et 4 février prochain à la 55e édition de la réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire des États membres de l’organisation de la coopération islamique (UPCI) qui aura lieu à Nouakchott en Mauritanie.

L’Assemblée des représentants du Peuple (ARP) avait pris part à la 54e édition tenue dans la capitale sénégalaise Dakar, les 1 et 2 septembre 2025.

Au cours de cette réunion, les participants ont insisté sur la place centrale qu’occupe la cause palestinienne. Ils avaient appelé à une cessation immédiate des agressions sur Gaza, a défendre le droit des Palestiniens à l’autodétermination et à un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale, à respecter le droit international et à mettre fin aux attaques contre les lieux sacrés dont particulièrement la mosquée al Aqsa.

La précédente session du Comité exécutif de l’UPCI avait pour thèmes la lutte contre les changements climatiques et la lutte contre le terrorisme en se focalisant sur le rôle de la jeunesse en termes de prévention.

Créée en 1999, l’UPCI regroupe 54 conseils. Objectifs: Promouvoir les rencontres et le dialogue entre les Parlements des Etats membres de l’OCI et leurs députés, partager les expériences dans le domaine parlementaire et débattre des questions à caractère économique, culturel, social et politique intéressant les Etats membres de l’Organisation.

L’Union vise, également, à renforcer la coopération et la coordination avec les autres organisations parlementaires, gouvernementales et non-gouvernementales et promouvoir la coordination entre les peuples en faveur du respect et de la protection des droits de l’homme et des principes humanitaires et instaurer une paix fondée sur la justice.