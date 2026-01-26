La Tunisie a exporté, en 2025, 38,54 mille tonnes de fruits pour une valeur de 148,66 MD, contre 35,28 mille tonnes d’une valeur de 104,88 MD, au cours de l’année 2024, selon les données du Groupement interprofessionnel des fruits.

Une hausse de 42% en valeur et de 9% en quantités a été enregistrée.

Les fruits tunisiens ont été exportés, au cours de l’année écoulée, vers près de 23 pays, dont des marchés non traditionnels tels que l’Inde, la Russie, la Norvège, Singapour et le Canada.

La Libye demeure premier client de la Tunisie avec 34,4 mille tonnes pour une valeur de 106,4 MD contre 29,88 mille tonne d’une valeur de 81,7 MD, au cours de l’année 2024.

Au cours de la dernière saison, la Tunisie a commercialisé 18 variétés de fruits, notamment la pastèque, le melon, la grenade, la pêche, l’abricot et l’olive de table, ainsi que la figue, la poire, la myrtille et la fraise.

Le marché français a constitué la deuxième destination des exportations tunisiennes, avec des quantités estimées à 1 183 tonnes, suivi du marché italien avec environ 982 tonnes.

Les marchés arabes ont constitué une part importante des exportations tunisiennes de fruits, en tête desquels figurent les Émirats arabes unis, avec 824 tonnes pour une valeur de 14,5 MD, suivis du Qatar 174 tonnes pour plus de 3 MD, de l’Arabie saoudite 41 tonnes pour 2,2 MD, du Koweït 91 tonnes pour 1,4 MD et de la Jordanie 62 tonnes pour environ 1,7 MD.

Les données du Groupement révèlent que les fruits tunisiens ont conquis de nouveaux marchés, tels que l’Inde, Singapour, l’île Maurice et la Jordanie, notamment à travers l’exportation de myrtille (raisin sauvage).

La production des principales variétés de fruits d’été à pépins et à noyaux s’est établie, en 2025, à environ 609 mille tonnes, enregistrant un léger recul de 1,4 % par rapport à la saison 2024.

La production de pommes a, en revanche, augmenté de 14 % pour atteindre 121 mille tonnes, tandis que celle des amandes sèches a progressé de 25 % à 56,5 mille tonnes et celle des abricots de 4,7 % à 42,7 mille tonnes.

À l’inverse, la production de grenades a reculé de 11,6 % pour se situer autour de 91 mille tonnes, tout comme celle du raisin, en baisse de 12,8 %, avec une production d’environ 126,4 mille tonnes.