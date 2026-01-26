Le papillomavirus (HPV) provoque, outre les cancers génitaux, les cancers de l’oropharynx, des amygdales, du larynx et de la cavité buccale. En revanche, la vaccination contre ce virus prévient 90% des cancers mentionnés, selon une publication publiée samedi sur la page consacrée à la vaccination contre le HPV, lancée sous l’égide du ministère de la Santé.

Selon une fiche d’information rédigée par Emna Neifer, professeure à la faculté de médecine de Tunis, cheffe du service d’anatomopathologie à l’Institut Pasteur de Tunis et de l’équipe de recherche spécialisée dans le virus du papillome humain (HPV), intitulée « Vaccination contre le HPV: le vrai et le faux », 80 à 90 % des hommes et des femmes sont infectés par le virus du HPV au moins une fois dans leur vie et la transmission se fait par contact cutané ou sexuel.

Le virus se propage chez les jeunes enfants et leurs mères, sur les mains de 50 % des personnes, dans la cavité buccale, sur les surfaces et les tissus contaminés.

En revanche, 50 % des personnes développent des anticorps qui sont souvent insuffisants pour les protéger.

Ainsi, selon le document du ministère de la Santé, le vaccin constitue la seule solution pour empêcher le virus de pénétrer dans l’organisme, où il peut rester latent pendant des années avant de se réactiver à un moment donné.

Les statistiques du ministère de la Santé indiquent qu’une femme sur deux est atteinte chaque jour d’un cancer du col de l’utérus en Tunisie.

Le ministère affirme que le vaccin est sûr et qu’il a été testé pendant 20 ans sans signaler aucun effet secondaire grave.