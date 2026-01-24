Voici les résultats et le classement de la 19e journée du Championnat d’Allemagne de football:
Vendredi 23 janvier
St Pauli – Hambourg 0 – 0
Samedi 24 janvier
(15h30) Eintracht Francfort – Hoffenheim
Mayence – Wolfsburg
Bayer Leverkusen – Werder Brême
Bayern Munich – Augsbourg
Heidenheim – RB Leipzig
(18h30) Union Berlin – Dortmund
Dimanche 25 janvier
(15h30) Mönchengladbach – Stuttgart
(17h30) Fribourg – FC Cologne
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern Munich 50 18 16 2 0 71 14 57
2. Dortmund 39 18 11 6 1 35 17 18
3. Hoffenheim 33 17 10 3 4 35 21 14
4. Stuttgart 33 18 10 3 5 33 26 7
5. RB Leipzig 32 17 10 2 5 33 24 9
6. Bayer Leverkusen 29 17 9 2 6 34 25 9
7. Eintracht Francfort 27 18 7 6 5 38 39 -1
8. Fribourg 24 18 6 6 6 29 31 -2
9. Union Berlin 24 18 6 6 6 24 27 -3
10. FC Cologne 20 18 5 5 8 27 30 -3
11. Mönchengladbach 20 18 5 5 8 23 29 -6
12. Wolfsburg 19 18 5 4 9 27 38 -11
13. Hambourg 18 18 4 6 8 17 27 -10
14. Werder Brême 18 17 4 6 7 21 34 -13
15. Augsbourg 16 18 4 4 10 20 35 -15
16. St Pauli 13 18 3 4 11 16 31 -15
17. Heidenheim 13 18 3 4 11 17 39 -22
18. Mayence 12 18 2 6 10 18 31 -13