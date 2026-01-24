Le projet d’interconnexion électrique témoigne de l’engagement du gouvernement italien à soutenir la Tunisie dans sa transition énergétique, a indiqué l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas.

Le diplomate a réaffirmé, lors de sa rencontre, vendredi, avec le Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, la volonté de son pays de poursuivre la coordination afin de garantir la réussite des différentes composantes du projet, notamment le développement des échanges d’électricité entre les deux rives de la Méditerranée grâce à une interconnexion d’une capacité de 600 mégawatts.

La réunion a permis de discuter de plusieurs sujets d’intérêt commun, dont l’état d’avancement du projet d’interconnexion électrique ELMED, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie.

De son côté, le secrétaire d’État a mis l’accent sur la nécessite de réaliser le projet d’interconnexion électrique dans les délais établis, rappelant qu’il contribuera à la stabilité du réseau électrique et à la diversification des sources d’approvisionnement énergétique en Tunisie.

Il a souligné dans ce cadre la réforme engagée en matière de mise en place d’un cadre juridique des projets d’énergies renouvelables.

Cette réforme a permis entre autres d’accélérer le rythme de mise en œuvre des nouveaux projets, déjà opérationnels, et d’autres dont les travaux devraient démarrer cette année, pour une capacité totale d’environ 600 mégawatts, selon la même source.