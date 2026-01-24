La société CITY CARS a publié ses indicateurs d’activité relatifs au quatrième trimestre 2025, faisant ressortir une progression de ses revenus et un renforcement de sa situation financière. Ces évolutions interviennent dans un contexte de performance commerciale soutenue de la marque KIA sur le marché automobile tunisien.

En 2025, la marque KIA a consolidé sa position sur le marché de la distribution automobile en Tunisie avec 7 056 immatriculations de véhicules légers. Ce volume représente une progression de 27,9% par rapport à 2024. La part de marché s’est établie à 11%, en amélioration de 1,4 point comparativement à l’année précédente.

Progression des revenus et amélioration des charges financières

Au cours de l’exercice 2025, les revenus de CITY CARS ont atteint 386,138 MDT, contre 364,237 MDT en 2024. Cette évolution correspond à une augmentation de 6% sur un an. Les produits des placements se sont élevés à 8,803 MDT à fin 2025, contre 8,613 MDT un an auparavant, enregistrant une hausse de 2,2%.

Parallèlement, les charges financières nettes ont nettement reculé. Elles se sont établies à 2,481 MDT en 2025, contre 3,711 MDT en 2024, soit une baisse de 33,1%. Cette évolution contribue à l’amélioration de la structure financière de la société.

Renforcement de la trésorerie et évolution de l’effectif

À fin 2025, la trésorerie de CITY CARS a atteint 81,809 MDT, contre 74,839 MDT une année auparavant. Cette progression de 9,3% traduit un renforcement des liquidités disponibles.

L’effectif de la société s’est établi à 98 employés à fin 2025, contre 73 collaborateurs à fin 2024. Cette hausse de 34,2% s’explique principalement par l’intégration du personnel intérimaire au sein de l’effectif permanent.

En lien avec cette évolution, les charges de personnel ont atteint 5,254 MDT en 2025, contre 4,618 MDT en 2024. Elles enregistrent ainsi une augmentation de 13,8% sur un an.

Dans l’ensemble, les indicateurs publiés au titre de l’exercice 2025 traduisent une croissance de l’activité de CITY CARS, soutenue par la performance commerciale de la marque KIA et accompagnée d’un renforcement de la trésorerie et des effectifs.